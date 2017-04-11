Turkish Airlines Challenge için geri sayım başladı

AVRUPA'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı 20-23 Nisan'da Belek'teki Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

Avrupa Turu'nun bir alt organizasyonu olma özelliğini taşıyan Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak turnuvada toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da beşi amatör toplam dokuz oyuncu sahaya çıkacak. Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim da amatör olarak ülkemizi temsil edecek.

20-23 Nisan tarihleri arasında oynanacak turnuva için sporcular 17-18-19 Nisan'da antrenman yapabilecekler. 19 Nisan'da ayrıca Pro-am organizasyonu düzenlenecek. Müsabakalarda ikinci turun sonunda ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde golfçüler ödül için mücadele edecekler.

Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında düzenlenen turnuvada Fransız oyuncu Clement Sordet toplamda 268 vuruşla zirveye çıkmış ve 28 bin Euro'luk büyük ödülün sahibi olmuştu.