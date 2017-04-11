Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası başladı

TÜRKİYE Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Daima Resort Otel'de düzenlenen Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'na 2 bin 260 sporcu katıldı. Kata, kumite ve takım kumite branşlarında oynanan şampiyonada 2003-2009 yaş aralığındaki sporcular dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, şampiyonanın federasyonun bu yılki faaliyet programı içerisinde yer aldığını söyledi. Şampiyonaya 2 bin 260 sporcunun katıldığını belirten Şan, şampiyonanın Karadeniz ve Hazar ülkeleri karate şampiyonası ile Balkan karate şampiyonalarına hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren sporculardan milli takım aday kadrosunu oluşturmaya başlayacaklarını anlatan Şan, "Karate, Türkiye'de 56 ilde faal olarak yapılıyor. Türkiye karatede bu yıla kadar dünya birincisiydi. Şu anda ise dördüncü durumdayız. Ama yine yukarılara doğru tırmanmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra Kocaeli'de Avrupa Şampiyonası var. Orada alınan derecelerle dünyada sıralamalarında yukarıya çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.