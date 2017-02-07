Türkiye’den İran’a turizm çıkarması

Açılışı dün yapılan 10. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı’na, Türkiye geniş katılımıyla damgasını vurdu. Fuar vesilesiyle İran’da bulunan Hüseyin Yayman; İzmir, Konya, Trabzon, Kuşadası ve diğer Türk stantlarını gezerek, turizmcilerle uzun uzun sohbet etti.

İRANLILARA BONCUK TAKTI

İranlı ziyaretçilerle de bire bir ilgilenen Yayman, onlara Türk tatlısı ve lokumunu ikram edip Türkiye’ye davet etti. Yayman’ın bazı İranlılara nazar boncuğu takması ise dikkat çekti.

Fuar alanında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Ahmedipur ve İran Kültür ve İrşat Bakanı Rıza Salihi Emiri ile bir araya gelen Yayman, İran Meclisi’ne giderek İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Ali Rıza Beygi ile de görüştü.

Yayman, Beygi ile görüşmesinde, Türk Charter seferlerinde İran’dan kaynaklı sorunların giderilmesini talep etti.

TURİST SAYISI EVET AMA YETMEZ

Yayman İran ziyareti ile ilgili Türk basınına verdiği demeçte şöyle konuştu:

“İran bizim için çok önemli bir ülke. İran’dan Türkiye’ye 1 milyon 600 bin turist geliyor. Buna ‘evet ama yetmez’ diyoruz. Kültür, turizm, sanat alanını siyasetin dışında, siyasetin üstünde bir alan olarak düşünüyoruz. Bu konuda gece gündüz durmak yok çalışmaya devam diyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın geçen hafta turizmciler toplantısında bizim önümüze koyduğu dünyanın en çok turist gelen üçüncü ülkesi hedefi çok doğru bir hedef. Biz bu hedefi benimsedik ve bakanlık olarak inşallah bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacağız.”