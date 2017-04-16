Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

FIBA Kadınlar Euroleague şampiyonluk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine 77-63 mağlup olarak ikinci oldu. Türkoğlu, Kadınlar Euroleague'de final oynayan Fenerbahçe'yi tebrik ederken, sarı-lacivertli ekibin bu başarısının Türk basketbolu için gurur verici olduğunu kaydetti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Rusya'da düzenlenen Kadınlar Euroleague organizasyonunda final oynayarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe takımının teknik ve idari kadrosunu, başarılı sporcularını ve Yönetim Kurulu üyelerini yürekten kutlarım. Bu yıl Kadınlar Euroleague'de ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe, Rusya'da gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde turnuvanın ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u geride bırakırken, finalde de bir diğer Rus ekibi Dinamo Kursk ile şampiyonluk mücadelesi vererek bizleri gururlandırdı. Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe'nin final oynaması, Kadınlar Eurocup'ta da Yakın Doğu Üniversitesi'nin şampiyonluğa ulaşması, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin de ne kadar değerli bir lig olduğunu spor kamuoyuna göstermektedir. Umuyorum ki kadın basketbolunda ülkemizin hem Euroleague hem de Eurocup'ta kazanmış olduğu bu başarılar, yaz döneminde kadın milli takımlarımızın unutulmaz bir dönem yaşayacağının da habercisi olur."