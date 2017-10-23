Üç aydır aralıksız düşüyor!

Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır kesintisiz düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 düşüşle, 67.3’e indi.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında 68.7 düzeyindeydi.

Endeksin alt kalemlerinden;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.9 düşüşle, 87’ye

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.5 düşüşle 90.4’e

gerilerken,

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.6 artışla, 70.9’a

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4.2 artarak, 21’e

yükseldi.