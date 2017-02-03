Üç büyükler stadyumlarıyla göz dolduruyor

Ülkemizde futbol deyince akla gelen ilk üç kulüp tartışmasız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. 100 yıllık geçmişleri ve tarihi başarıları, bu 3 kulübümüzü Dünya çapında da saygıdeğer bir çizgiye konumlandırıyor. Her hafta milyonları ekran karşına kilitleyen bu 3 güzide kulübümüz adlarına yaraşır statlarında maçlarını oynuyor. Peki, en iyi stat hangi kulüpte?



Bu soruya net bir cevap veremeyiz. Çünkü statları değerlendirirken birçok açıdan değerlendirmek gerekir. Ulaşım, statların güzelliği ve görselliği kadar son derece önemlidir. Ancak üç kulübümüzün de statları, ulaşım konusunda sınıfı geçiyor. Geriye ise ince ayrıntılar kalıyor. Bu ayrıntıların olumlu ve olumsuz özellik taşıması, kişiden kişiye değişir nitelikte.



Türk Telekom Arena



Galatasaray’ın maçlarına ev sahipliği yapan stadyum. 52,652 kişi kapasiteli stadyumun tam adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’dır. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Türk Telekom Arena, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan sonra Türkiye’deki en büyük ikinci büyük stattır. Stadyumun açılış tarihi ise 15 Ocak 2011. Türk Telekom Arena’da 198 loca ve 4,500’den fazla da VIP koltuğu bulunuyor. Türk Telekom Arena’nın bir diğer özelliği de Türk futbol tarihinin en çok seyirci toplayan maça ev sahipliği yapması. 18 Mart 2011’de Galatasaray ve Fenerbahçe maçını tam 52,695 biletli sporsever Türk Telekom Arena’da takip etmişti.



Ülker Stadyumu



Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı stadyum, 50.509 bin kişi kapasiteli. Stadyumun tam adı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Stadyum, İstanbul’un Kadıköy semtinde yer alıyor. Kökeni 1908’e kadar uzanan stadyumu Fenerbahçe yönetimleri belli aralıklarla geliştirdi. Stadyumun tüm imkanlarını iyileştiren Fenerbahçe yönetimleri özellikle koltuk kapasitesini arttırmak için de çalışmalarda bulundu. En son 2006 yılındaki çalışma ile Ülker stadyumu, şimdiki görümünü kazandı. Türkiye’nin en kaliteli statları arasında olan Ülker, ünlü bir internet sitesinin (Bleacherreport.com) araştırmasına göre dünyadaki en iyi 19. stadyum seçilmişti. Ayrıca Fenerbahçe Ülker Stadyumu, 2009 yılında Shaktar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.



Vodafone Arena



10 Nisan 2016 yılında açılan Vodafone Arena ise Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun kapasitesi 41,903. Stat içerisinde 147 kapalı loca, 4,500 VIP tribün ve 162 engelli koltuğu bulunuyor. Beşiktaş Vodafone Arena, UEFA Stadyum kriterlerine göre en üst seviyede (4. seviye) yer almaktadır. Vodafone Arena (tam adı İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena) modeli ve tasarımı ile en özgün stadyumlar arasındadır.

