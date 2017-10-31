Üç isim kadro dışı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Grupta oyuncu kadrosu en iyi olan takıma karşı oynayacağız"

"Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının yarın Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

İlk maçların bitmesinin ardından rakiplerin birbirlerini az da olsa tanıdıklarını belirten Güneş, "Rakibimiz bizi, biz onları az da olsa tanıyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Grupta oyuncu kadrosu en iyi olan takıma karşı oynayacağız. Sidibe ve Falcao yokken bile Keita Balde, Jovetic gibi isimler forma giyecek. Onları bir eksik olarak görmüyorum. Takım olarak son 2 maçta daha da iyi oynuyorlar. Kazanmak bizim için bir avantaj olacak ama kaybetmemek de bizim için avantaj. İlk amacımız kazanmak, sonra beraberlik. Kaybetmemek için mücadele edeceğiz. Umarım doğru oyunu oynar ve maçı kazanırız" dedi.

"MUSTAFA, ORKAN VE CANER KADRODA OLMAYACAK"

Kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Puan üzerinden gitmeyeceğiz ama biliyoruz ki kazanırsak gruptan çıkacağız. Puana bakarak maça çıkmak çok zordur. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde hücum yapacağız. Amacımız futbol adına doğruları yapmak. Kendimizi test ettik, olumsuz bir durum ortaya çıkmadı. Bu da bizim için bir test maçı olacak, umarım güzel bir sonuçla ayrılacağız. 3 puan, olmazsa 1 puan alarak sahadan ayrılmak istiyoruz. Kadro aşağı yukarı kafamda belli. Sakatlık olmazsa; Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak.

"KİM OYNARSA EN İYİSİNİ YAPACAK"

Takımdaki kadro dağılımına değinen Güneş, "Tolgay'ın oynama ihtimali var, çünkü kadroda. Tolgay, Oğuzhan, Atiba, Necip, Medel... Duruma göre, rakibe göre bu isimlere şans veriyoruz. Strateji belirliyoruz, bazen başarılı, bazen başarısız oluyoruz. Yarın ne olacağını göreceğiz. Bu bir takım, takımın da parçaları var. Hangisi oynarsa, en iyisini yapacak, oynamayan da bekleyecek. Bunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİNİN ETKİSİ ÖNEMLİ AMA BİZİM OYUNUMUZ DA ÇOK ÖNEMLİ"

Seyircinin önemli bir etken olduğunu belirten Şenol Güneş, Monaco'yla oynanan ilk maçtaki atmosfer ile ilgili, "İyi geçince çok keyifli konuşuyoruz ama kötü geçince tam tersini söylüyoruz. Seyircinin etkisi çok önemli ama bizim oyunumuz da çok önemli. Rakip de dinamik bir futbol oynayacak. Keyifli bir maç olsun" diye konuştu.

Yabancı gazetecilerin bu maça büyük ilgi göstermesine de değinen Beşiktaş'ın hocası, "Yabancı futbolcular geliyor, hocalar geliyor. Gazeteciler de gelsin. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir organizasyon. Biz de buna yakışan şeyler yapacağız. Önümüze gelince konuşuyoruz ama şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlardan biriyiz, diğerlerine de başarılar diyoruz" dedi.

"BİZ KAZANSAK DA KAYBETSEK DE İŞİMİZİ YAPTIK, YAPACAĞIZ"

Her zaman işlerini yaptıklarını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Sonuçları ne olursa olsun, insanların yapması gerekenler vardır. Biz kazansak da kaybetsek de işimizi yaptık, yapacağız. Her maça kazanmak için çıktık. 'Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık, ligi boşladık' diye bir şey olamaz. Bugünden itibaren hazırlığımızı yapıp, yarın da rutin işimizi yapacağız. Değişen bir şey yok. Dışarıdan yorumlar yapılıyor. Herkesin konuşma hakkı var, saygısızlık olmadığı sürece yorumlar yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"MONACO'NUN, BORDEAUX MAÇINDAKİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Monaco'nun nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ile ilgili gelen soruya yanıt veren deneyimli teknik adam, "Büyük ihtimalle Bordeaux maçındaki kadro oynayacak. Tek santforla oynayacaklarını düşünüyorum" dedi

Şenol Güneş ayrıca, takım ve kendisi hakkında yapılan yorumlara, "Dünya Kupası'na gitmemize rahatsız olanlar, dönerken çiçeklerle karşıladı. Umarım yine öyle olur" yanıtını verdi.