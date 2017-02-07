Uçtu uçtu otomobil uçtu

BEYKOZ'da park yapmak için manvera yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir gecekonun üstüne uçtu.

Ölüm ya da yaralanmanın olmadığı kazada gecekonduda bulunanlar büyük panik yaşadı. Otomobil bulunduğu yerden İtfaiye aracının yardımıyla kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Kaza saat 13.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur Şenoğlu adlı sürücü aracını park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybetti. Aniden hızlanan otomobil yoldan çıkıp gecekondunun üstüne uçtu.

ÇATIDA DURAN OTOMOBİLİNDEN KAPISINI AÇIP ÇIKTI

Olayı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. Gecekonduda yaşayanlar gibi kazayı yaralanmadan atlatan sürücü çatıda duran otomobilin kapısını açıp çıktı.

"EV BAŞIMA GÖÇTÜ"

Otomobilin çatısına uçtuğu evin sahibi Zeliha Sıvıç çok korktuğunu söyleyerek "Ev başıma göçtü, yüreğim yarıldı. Hemen arabanın altında mutfaktaydım yemek yapıyordum. Kıyamet koptu zannettim. Ölümden döndüm. Kızım ağlıyordu ,1 saat kendime gelemedim,dışarı çıktım hemen" diye konuştu.

Sürücü soruları cevapsız bırakırken, çatıya uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Tanıklar sürücünün manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastığı için otomobilin hızlandığını ve kazanın meydana geldiğini söyledi.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)