UEFA'dan Beşiktaş'la ilgili skandal karar

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini duyurması sonrasında açıklamada bulundu.

İşte o sözler:

"Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Biz maçtan önce de UEFA'ya tüm başvurularımızı yaptık. 17 bin Türk vatandaşa bilet satıyorlar bunlar bizim sorumluluğumuzda olamaz diye bildirdik. Çıkan olayların sorumluluğu tamamen Lyon emniyetinde iken verilen bu cezayı kabul etmek mümkün değil.

Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Gerekçeli karar bize ulaştıktan sonra gerekli tüm hukuki girişimleri hemen başlatacağız ve bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da, "Beklediğimiz bir karar değildi. Yazılan sebepler bu cezanın gerekçesi olamaz." şeklinde konuştu.