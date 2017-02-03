Ukraynalı gelin Müslüman oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 30 yaşındaki Alican Pulat ile evlenen Ukraynalı 26 yaşındaki Inna Bezborodova Pulat, müftlükte yapılan törenle Müslüman oldu.

Zonguldak Ereğlili Alican Pulat, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan turizm şirketinde çalışan Inna Bezborodova ile birbirlerine aşık oldu. Pulat ve Bezborodova resmi nikah yaparak evlendi. Hıristiyan olan Inna Bezborodova Pulat, Ereğli İlçe Müftülüğü'ne Müslüman olmak için müracaat etti. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Müftü Recai Albayrak, Ukraynalı geline İslam dini hakkında bilgi verdi. Bezborodova, Kuran-Kerim okunması ve dua edilmesi ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Albayrak, Ukrayanlı geline ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye etti.

Inna Bezborodova, "Müslüman olmayı seçtim. Müslümanlık herkese yardım etmeyi, hep iyilikler çerçevesinde, çevremize, komşularımıza yardım etmeyi gerektiriyor. Her zaman Müslümanlık da mutluluk var. Her zaman insanlar gülüyor. Hıristiyanlık ile Müslümanlığı karşılaştırdığımda Müslümanlığın çok farklı bir din olduğunu gördüm" dedi.

Alican Pulat da Bodrum'da birlikte çalışırken birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek, "Kendisi ilk defa Türkiye'ye gelmişti. Birlikte çalışıyorduk. Hiç aklımda yoktu. Kader işte, oldu. Çok şükür Müslümanlığa da adım attı. Mutluyuz" dedi. Alican Pulat, Mart ayında Ereğli'de düğün yapacaklarını da belirtti.