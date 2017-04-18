Ülkede tartışma konusu oldu

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in kızının Instagram hesabında bebeğini emzirme fotoğrafları paylaşması, ülkede büyük tartışma yarattı.

Nüfusunun dörtte üçü Müslüman olan Kırgızistan'da, Başkan Atambayev'in en küçük kızı olan 20 yaşındaki Aliya Şagiyeva, hamileliğinin evrelerini ve oğlu Tagir'i emzirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhafazakarların 'ahlaksızlık' iddiasıyla gösterdiği tepkilere karşılık Şagiyeva, "Namus hakkındaki kurallar ve düşünceler, zamana ve kültüre göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden namus kavramı hakkında tartışmak anlamsız. Bundan birkaç nesil sonra neyin ahlaken kabul edilebilir olacağını kim bilebilir?" açıklaması yaptı.

Emzirme fotoğraflarıyla birlikte tartışmanın daha da büyümesi üzerine, Aliya Shagieva Instagram hesabını kapattı.

Kırgızistan'da Kadınlar Forumu adlı bir sivil toplum kuruluşu, din merkezli bakış açısının son yıllarda kadınlara karşı ayrımcılığa neden olduğunu belirten bir rapor yayımladı.