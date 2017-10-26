Ultraaslan lideri savcılıkta

Gülen'in sözleri ile UltrAslan'ın koregrafisi arasında bağ olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla koregrafiyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Başbakan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Başkanı Sebahattin Şirin ve UltrAslan üniversitesi sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giderek müfettişlere ifade verdi.

Şirin ifade süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Salı günü UltrAslan'ın üniversite sorumlusu arkadaşla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı müfettişlerle görüştük. Bu pankartı geçen seneden planladığımızı, o sloganın asıl sahibinin biz olduğumuzu, sosyal medyadaki Fetullah Gülen iddialarının geçek dışı olduğunu, bir bağlantımız olmadığını dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor. Artık sosyal medyada, geçmişte atılan Tweet'leri gündeme çıkarıyorlar. Başka proje mi bu? Bunlar, emperyalist güçlerin halkı, taraftarları birbirine düşürme planıdır.” (Aydınlık)