UNESCO'dan Hatay mutfağına ödül

HATAY mutfağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görüldü.

Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra bu mutfak kültürünün yaşatılmasını başaran medeniyetler şehri Hatay, Gaziantep'ten sonra bu ödüle layık görülen ikinci Türk şehri oldu. Hatay mutfağının UNESCO tarafından taçlandırıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay mutfağı dillere destan lezzetleriyle bu ödülü hak ettiğini kanıtlamış oldu. Bu gurur hepimizin. Bu anlamlı ve kıymetli ödül, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Hatay mutfağının UNESCO tarafından taçlandırıldığını ifade eden Başkan Lütfü Savaş şöyle konuştu:

"Hatay mutfağı dillere destan lezzetleriyle bu ödülü hak ettiğini kanıtlamış oldu. Yol, asfalt, parke, park bahçe gibi rutin işler her ilin kendine özgü çalışmaları olduğu gibi herkes tarafından yapılabilir ve orada yaşayan vatandaşlar tarafından kabul görür. İlinizi dünya markası haline getirdiğiniz zaman bu ülkenizin tanıtımına katkı sağlayacağı gibi o ilin esnafına, turizmine ve halkına katkı sağlayacak ve diğer illerden farklılığınızı gösterecektir. Farklı medeniyetlerin tadını, hikayesini içinde barındıran yemeklerimizi tanıtmamız hepimizin görevi. Biz de bu görevi yerine getirmek için üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yapıyoruz."