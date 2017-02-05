Unkapanı'nda trafik kazası: 9 yaralı

FATİH, Unkapanı'nda halk otobüsü ile dolmuş çarptıştı, kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 13:30 sıralarında Unkapanı'ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Vefa Durağı'ndan yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, hareket ettikten sonra orta şeride doğru ilerlerken, aynı istikamette arkadan gelen 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş orta refüjdeki bariyerlere girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle dolmuşta can pazarı yaşandı. Kazaya karışan dolmuşun ve otobüsün içindeki yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle Taksim yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Görgü tanıkları dolmuş sürücüsünün hızlı olduğunu, otobüs sürücüsünün ise sağ şeritten sola doğru geçmeye çalıştığını iddia etti. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken, trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.