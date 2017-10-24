Ünlü DJ yoğun bakımda

Yapımcı ve müzisyen de olan DJ Hasan Köseoğlu, pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Köseoğlu, evlerinin önündeki merdivenleri çıkarken düşüp başını çarptı.

Saat 09.00 sıralarında annesi Feyhan Köseoğlu Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Köseoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Baskın Oran, Köseoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi, "Büyük şok içindeyiz. Sabah eve gelirken ayağı kaymış düşmüş. Çok iyi bir operatör tarafından ameliyat edildi ve şu anda uyutularak ilaç tedavisi yapılıyor. Sabretmek ve beklemek durumundayız" dedi.

Tedavisi süren Köseoğlu, zaman zaman akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği eğlence mekanında DJ’lik yapıyordu.