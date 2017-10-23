Ünlü isimden JÖAK timlerine destek

TRABZON'un Maçka İlçesi'nde görev yapan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timlerine, bir televizyon yarışmasıyla ünlenen, Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül ziyarette bulunarak, moral verdi. Sabriye Şengül, ziyareti sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Maçka kırsalında geçen ağustos ayında 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edilmesinin ardından bölgede süren operasyonlara katılan JÖAK Timleri'ni, kick boksçu Sabriye Şengül ziyaret etti. Askeri kıyafetler ve çelik yelek giyip, timle sohbet eden Sabriye Şengül, silah da kuşandı. Bu anları sosyal medya hesabında "Allah askerlerimizi korusun, JÖAK her yerde" başlığı ile paylaşan Sabriye Şengül, "Ankara’dan Trabzon Maçka’ya operasyon için gelen JÖAK ekiplerimize moral ziyaretindeyiz. Şerefsizin bol olduğu bir ortamda bayrağın şerefini bilenlere selam olsun" mesajına yer verdi.