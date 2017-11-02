Ünlü şarkıcı babasının cenazesinde fenalaştı

Hakan Altun'u bu acı gününde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emir Sarıgül, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu, İzzet Yıldızhan, Ercan Saatçi, Bengü, Nihat Kahveci, Çelik, Tuncay Şanlı ve Zafer Algöz yalnız bırakmadı.

Hürriyet'ten Deniz boy'un haberine göre; cami avlusuna dolduran sevenleri Altun’a taziyelerini sunmak için izdihama neden oldu. Avluda taziyeleri kabul esnasında fenalaşan Altun, bir sandalyeye oturtularak elini yüzünü yıkadı. Daha sonra kendine gelen Altun tekrar babasının naaşının başına geçerek namaza katıldı. Cenazenin kaldırılması esnasında yasanan izdihamdan dolayı bir kez daha fenalaşan Hakan Altun, Tuncay Şanlı ve Ercan Saatçi’nin yardımı ile cenaze arabasına bindirildi. Altun’un cenazesi Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.