Ünlülerin belalıları yakalandı, Nusret son anda kurtulmuş

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer ve Fatih Ulaş'ın haberine göre, onlarca ünlünün sosyal medya hesabını ve yazışmalarını ele geçirerek para talep eden hacker (internet korsanı) çetesinin Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ve Tarık Mengüç'ü de mağdur ettiği ortaya çıktı. İki ayrı operasyonda yakalanan 42 hacker'dan 29'u, 1000 sayfalık fezlekeyle birlikte önceki gün adliyeye sevk edildi.

Savcılık, "Ducky Layne" adlı grup altında bir araya gelen şüpheliler Abdullah Harun A., Veysel D., Bünyamin S., Sadık D., Doğukan E., Kazım A., Gökyar Ş., Onur P., Resul K., Ömer K., Ahmet Halit C., Oktay Ö., Bünyamin S., Bahar Ç., Aydanur K.'ın tutuklanmalarını istedi. 6 bin hesabı ele geçiren şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" gibi 5 farklı suçtan tutuklandı. Gökyar Ş. ve Veysel D. örgüt kurma suçundan cezaevine konuldu.

NUSRET SON ANDA KURTULDU

5 ay süren teknik takiple çökertilen hacker çetesinin lideri Gökyar Ş.'nin Bağcılar'daki adresine sabaha karşı yapılan baskında, bilgisayarında sosyal medya hesabı hack'lenmek üzere olan ünlü bir isim dikkat çekti. İddialara göre Gökyar Ş.'nin açık olan bilgisayarından Nusr-Et Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe'nin bilgileri çıktı. Siber Polisi, Nusret Gökçe gibi yüzlerce ismi dolandırılmaktan kurtardı.