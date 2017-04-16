Uşaklılar şehit binbaşıyı uğurladı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, uçuruma düşerek şehit düşen 39 yaşındaki Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi, memleketi Uşak'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün sabah bir grup asker, yaya olarak İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma düştü. Kazada bir uzman çavuş ile birlikte Piyade Binbaşı evli ve 2 çocuk babası Kürşat Selim Şenol şehit oldu. 1980 yılında babasını yitiren, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olan Fatih Şenol adında kardeşi bulunan Binbaşı Şenol'un şehadet haberi kentte üzüntü yarattı. Ev kadını annesi Muazzez Şenol (60), kardeşi Fatih Şenol (30), eşi Sümeyde Şenol (35), çocukları Ömer Şenol (7) ve Esma Sultan Şenol (3) büyük üzüntü yaşadı.

EŞİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Şehit binbaşının cenazesi, dün gece Uşak Havalimanı'na getirildi, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Binbaşı Şenol'un cenazesi bugün saat 15.30'da morgdan alındı, cenaze aracıyla il merkezinde bulunan, Atatürk Mahallesi Şehit Abdulkadir Klavuz Sokak'taki annnesinin evine götürüldü. Burada Kuran okundu, dua edildi. Kuran okunurken, şehidin eşi Sümeyde Şenol'un, eşinin tabutuna dokunup "Kürşatım" diye haykırması yürekleri dağladı.

AMCADAN YEĞENİNE NASİHAT

Kardeşi Fatih Şenol ise tabutun önünde duran ağabeyinin fotoğrafını alarak defalarca öptü. Şehidin oğlu Ömer Şenol'u kucağına alan amcası Fatih Şenol, yeğenine ağabeyinin fotoğrafı okşatıp, başının dik durması nasihatini verdi. Evde helallik alınmasının ardından şehit binbaşı Şenol'un cenazesi, cenaze aracıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Yücetepe Camii'ne getirildi. Camide yaklaşık 10 bin Uşaklı, şehidini karşıladı. Şehidin annesi Muazzez Şenol, kardeşi Fatih Şenol, eşi Sümeyde Şenol, oğlu Ömer Şenol başta olmak üzere cenazeye; Vali Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu ve silah arkadaşları katıldı.

İkindide kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşı Şenol'un cenazesi, okunan dualar ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlara alındı. Şehit binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi yaklaşık 300 metre omuzlarda taşınıp, ardından cenaze aracına kondu. Şehit binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenazesi, Yeni Mezarlıktaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.