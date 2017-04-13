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Üsküdar'da sıcak saatler; polis apartmanı bastı

Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde bulunan bir apartmana ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan iki kişinin girdiği ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Üsküdarda sıcak saatler; polis apartmanı bastı
13 Nisan 2017 Perşembe 07:52 tarihinde eklendi.
Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde bulunan bir apartmana ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan iki kişinin girdiği ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisleri apartmana saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi.
 
Baskın sırasında sokağın giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken apartmandaki dairelerde ise arama yapıldı. Aramalar sonucunda ellerinde silahlar bulunan şüphelilere rastlanmazken polis ekipleri de bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

DHA