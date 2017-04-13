Uyurken attığı çığlık cinsel istismarı ortaya çıkardı

Tavas İlçesi'nde bir pidecide çalışan 15 yaşındaki H.H.U.'nun geçen cuma günü, uyurken rüyasında "Acıyor" diye bağırmasını duyan ağabeyi şüphelenince kardeşini sıkıştırarak ne olduğunu sordu. H.H.U.'nun yaşadıklarını anlatmasının ardından aile polise şikayette bulundu. Soruşturma başlatan polis, istismarda bulunduğu öne sürülenlerin Tavas Belediyesi'nde taşeron şirket çalışanı otopark görevlisi 25 yaşındaki İ.H. ile askerde olan 22 yaşındaki E.B. olduğunu tespit etti. Polis İ.H.'yi gözaltına alırken, askerde olan E.B.'nin de gözaltına alınması için birliğinin bulunduğu yerin savcılığına bildirildi. Gözaltına alınan İ.H.. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. E.B.'nin de askerlik yaptığı yerde tutuklandığı belirtildi.

İstismara uğrayan H.H.U.'ya da psikolojik tedavi uygulandığı bildirildi.