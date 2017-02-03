Van'da gösteri ve yürüyüşler bir ay yasaklandı

Konuyla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van merkez ve ilçelerinde, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır."