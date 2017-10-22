Van'dan kötü haber geldi... 1 asker şehit
VAN'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK'lı terörist de öldürüldü.
22 Ekim 2017 Pazar 18:14 tarihinde eklendi.
Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle sıcak temmas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK'lı terörist de öldürüldü. Helikopterle Van'a sevki edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.