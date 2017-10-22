Van'dan kötü haber geldi... 1 asker şehit

VAN'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK'lı terörist de öldürüldü.

22 Ekim 2017 Pazar 18:14 tarihinde eklendi.