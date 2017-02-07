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Varillerle toprağa gömülü 99 kilo 600 gram esrar bulundu

BURSA'da ormanlık alanda Narkotik madde arama köpeği Alfa ile uyuşturucu araması yapan polis ekipleri varillere konularak toprağa gömülü halde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldu.

Varillerle toprağa gömülü 99 kilo 600 gram esrar bulundu
07 Şubat 2017 Salı 00:05 tarihinde eklendi.
 
Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanımı ve satımı yapıldığı ihbarı üzerine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri  harekete geçti.  Narkotik  madde arama köpeği  Alfa'nında katıldığı operasyonda  ormanlık alan didik didik  arandı. Kontroller sırasında patika yol üzerinde bulunan büyük bir kayanın yanında tepki veren narkotik köpeği Alfa'nın uyardığı bölgede polis ekipleri kazı çalışması yaptı. Toprağı kazan ekipler üç ayrı varil içinde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi  buldular.  Varillerden alınan parmak izlerinden yola çıkan ekipler, esrar maddelerini kimin gömdüğünü belirlemek için araştırma başlattı.