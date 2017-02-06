Varlık Fonu'na 2.3 milyon metre kare hazine arazi

Kamuya ait birçok dev kuruluşun yanında, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:45 tarihinde eklendi.