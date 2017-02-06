Varlık Fonu'na 2.3 milyon metre kare hazine arazisi devredildi

Kamuya ait birçok dev kuruluşun yanında, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:45 tarihinde eklendi.