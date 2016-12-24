Varto'daki 45 köye futbol sahası

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bütçesi ile Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, 'her köye bir futbol sahası' projesi başlattı. Varto'ya 15 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu Bağiçi köyünde yapımına başlanan ilk futbol sahasının açılışı yapıldı. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçeye bağlı 45 köyde futbol sahasının yapılacağına dair köy muhtarlarının taleplerini aldıklarını ve bir hafta içerisinde yapımına başlayacaklarını söyledi.

Çetin, "Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile aramızda Ankara'da ilçemiz köylerine yapılacak 45 futbol sahası yapımı için protokol imzalandı. İlçemiz köylerine yapılacak futbol sahalarının yapımına başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ödeneğimiz onaylandı. Ödeneğimizin onaylanmasının ardından köylerimizde futbol sahalarının yapımına başlanmış olup kısa sürede bitirilecektir. Futbol sahalarının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise karlı zemin olmasına rağmen köydeki gençlerin yıllardan beridir özlem duyduğu futbol sahalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.