'Vatanım Sensin'e büyük tepki!

Vatanım Sensin 2. sezon yeni bölüm için bekleyen izleyicilerin sabrı taştı. Kanal D’nin Twitter hesabına yorum yağdı. Dizinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen fanatik seyirci Azize’nin durumunu da merak ediyor. 1. sezon finalinde Cevdet’in şehit düştüğü haberini alan Azize ikinci kez yıkım yaşadı. Üstelik tam da kavuşacakken. Ekranda son olarak haberi alınca yere yığılan bir Azize görüldü. 2. sezon fragmanında Cevdet’in patlamadan kurtulduğu görülüyor. Ancak Azize’nin durumu hala belli değil.

VATANIM SENSİN 2. SEZON TARİHİ BELLİ DEĞİL

Vatanım Sensin 2. sezon yeni bölüm için sabırlar tükendi. Geçtiğimiz hafta Instagram’da magazin sayfaları 2 Kasım dedi. Ancak geçtiğimiz cumartesi 2. fragmanı yayınlanan dizinin tarihi ile ilgili resmi açıklama hala yok.