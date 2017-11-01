Medya Haberleri 'Vatanım Sensin'e büyük tepki!

'Vatanım Sensin'e büyük tepki!

Vatanım Sensin için Instagram'daki magazin hesaplarının ortaya attığı 2 Kasım beklentisi de boş çıktı. 2. fragmanı da yayınlanan Vatanım Sensin'de Cevdet'in akıbeti belli oldu ancak hala Azize'den haber yok.

Vatanım Sensine büyük tepki!
01 Kasım 2017 Çarşamba 20:02 tarihinde eklendi.
Vatanım Sensin 2. sezon yeni bölüm için bekleyen izleyicilerin sabrı taştı. Kanal D’nin Twitter hesabına yorum yağdı. Dizinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen fanatik seyirci Azize’nin durumunu da merak ediyor. 1. sezon finalinde Cevdet’in şehit düştüğü haberini alan Azize ikinci kez yıkım yaşadı. Üstelik tam da kavuşacakken. Ekranda son olarak haberi alınca yere yığılan bir Azize görüldü. 2. sezon fragmanında Cevdet’in patlamadan kurtulduğu görülüyor. Ancak Azize’nin durumu hala belli değil.
 
VATANIM SENSİN 2. SEZON TARİHİ BELLİ DEĞİL
 
Vatanım Sensin 2. sezon yeni bölüm için sabırlar tükendi. Geçtiğimiz hafta Instagram’da magazin sayfaları 2 Kasım dedi. Ancak geçtiğimiz cumartesi 2. fragmanı yayınlanan dizinin tarihi ile ilgili resmi açıklama hala yok.