Vergi beyannamesi verecekler bu habere dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin ise 2 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 24 Nisan sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri de 26 Nisan sonuna kadar uzatıldı.

Açıklamada ayrıca, "2 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem

Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme süresi 31 Mayıs günü sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.