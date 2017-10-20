Vize krizinde önemli gelişme!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in, Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin çözümüne yönelik olumlu gelişmeler sağlandığını söyledi.

Türkiye'deki ABD misyonlarında görevli yerel çalışanlarının tutuklu bulunmaya devam ettiğini ve bu kişilerin terör örgütü ile bağlantılı olduklarına ilişkin kendilerine herhangi bir kanıt sunulmadığını da belirten Nauert, "Bu kişiler serbest bırakılırlarsa ya da size kanıt sunulursa, vize sorunu çözülecek mi?" sorusuna da "Sorunun kolay yanıtı, bilmiyorum! Konuşmaların, görüşmelerin önüne geçmek istemem. Artık kimsenin tutuklandığını görmek istemiyoruz" karşılığını verdi.

"TÜRKİYE'DE ALARM VERİCİ BİR EĞİLİM VAR"

Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili de konuştu. Nauert, "Saygın sivil toplum liderleri, insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler gözaltına alınıyor bu ülkede. Bu da onlara bir örnek. Gözaltılar genellikle yetersiz delillere dayandırılarak ve çok az şeffaflıkla yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de alarm verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz. Türk yetkililere, bu eğilime ilişkin ifade özgürlüğü, gözaltılar, demokratik toplumun çöküşü konusunda kaygılarımızı birçok kez ilettik. Bu gözaltılar, ifade özgürlüğüne, insanların özgürce konuşmalarına ve iletişim kurmalarına engel. Bu da topluma zarar verir. Durumu yakından izlemekteyiz" diye konuştu.

VİZE KONUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in, Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, vize konusunda bazı gelişmeler olduğunu belirten Nauert, "Bu görüşmelerin verimli geçtiği bize aktarıldı. Genel olarak önemli gelişmeler sağlandığı belirtildi. Öncelikli konuları göz önünde bulundurarak, hızla normal vize sürecine geçmek için görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Bunlar iyi haberler, olumlu gelişmeler. Ortak çalışma grubunun girişimleriyle, son kararın verilmesi için temaslar sürüyor" dedi.

Nauert, ABD misyonlarında görev yapan yerel çalışanlarının hala tutuklu bulunduklarını da belirtti ve "O konuda yeni bir şey yok. Bize herhangi bir kanıt da sunulmadı" diye konuştu. Nauert "Bu sorun, Türkiye, ABD konsolosluğu çalışanlarını serbest bırakmadan ya da kanıt sunmadan çözülebilir mi?" sorusunu da "Artık kimsenin tutuklandığını görmek istemiyoruz, çok sorularımız var. Tüm söyleyeceğim, bu konuda ilerleme sağlamak istiyoruz, genel durum konusunda ek gelişmeler sağlamak istiyoruz. Bunun ötesine geçmeyeceğim, üzgünüm" diye yanıtladı.