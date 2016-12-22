Yabancılara Turkuaz Kart Geliyor

13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6735 sayılı Uluslarası İşgücü Kanunu ile birlikte yabancılara Turkuaz Kart uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama ile yabancı sermayenin ülkemize çekmek olduğu kadar aynı zamanda nitelikli işgücünü artırmak hedeflenmektedir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı Türkiye'de ayrıca oturma izni veya çalışma izni almaya gerek kalmadan Türkiye'de ikamet hakkına sahip olacak. Bu haktan Turkuaz kart sahibinin aile fertleri de yararlanabilecek. Ancak bu kart her yabancıya verilmeyecek. Bunun için stratejik öneme sahip ya da belli bir rakamın üzerinde Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar tercih edilecek.

Yabancı yatırımcılar dışında akademik anlamda başarılı olan bilim insanlarının bir kısmına da Turkuaz kart verilmek suretiyle beyin göçünü ülkemiz lehine çevirmek amaçlanmaktadır. Kart uygulamasında yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili birimi olacaktır. Uygulamanın başlanması ile birlikte üç yıllık bir geçiş dönemi ön görülmekte ve bu dönemin sonunda iptal edilmeyen kart hamillerine Turkuaz Kart verilecektir.

Turkuaz Kart Sistemi Türkiye'nin Green Card'ı mı olacak? Özellikle ABD’nin çok iyi bilinen ve her yıl çekilişlere konu olan “Green Card” ile Turkuaz Kart arasında benzerlik kurmalara rastlanmaktadır. Aynı mıdır sorusuna verilecek cevap; “ülkedeki yabancılara çalışma ve ikamet açısından sağladığı kolaylıklar” bakımından evet Turkuaz kart Türkiye’nin green kartı’dır diyebiliriz. Tabi bunu söylerken “bire bir aynıdır” diyemeyiz!

Hangi Yabancılar Başvuru Kapsamı Dışında Kalacak? Yani Turkuaz kart başvurusu hakkı olmayan yabancılar geçici koruma sağlanan yabancılar (sığınmacılar, mülteciler) bu haklardan yararlanamayacak (Kanun, md11/6) Ayrıca; Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi, belgelerle yapılan, gerekçesi yeterli görülmeyen, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılar ile Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek.

Yabancı Öğrencilerin Durumu: 6458 sayılı Yabancılar ve "Uluslararası Koruma Kanunu"ndan önce yabancı öğrencilerin Staj halleri dışında çalışmaları yasaktı. Ancak, 2013 tarihli Uluslarası Koruma Kanun, hem de 2016 yılında yayımlanan İşgücü kanunu ile öğrencilere “kismi zamanlı çalışma izni” almaları imkanı tanınmaktadır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilere Turkuaz Kart verilmesi yönünde herhangi bir düzenleneme bulunmamaktadır. Bunun dışında yeni işgücü politikası kapsamında yabancı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere teşviki yönünde çalışmalar yapıldığı da söylenmektedir.

Bildirim Yükümlülükleri: Yeni İşgücü Kanunu ile birlikte hem yabancıların kendilerine hem de yabancı istihdam eden işverenlere de bir takım yükümlülükler getirilmektedir. Bunların başında resmi kurumlara yapılması gereken bildirimler yeralmaktadır. Kanunun 22. maddesi uyarınca; Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin başlaması ve sona ermesi durumlarında (15) on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. (2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler.

Turkuaz Kart Uygulaması Ne Zaman Başlayacak: Bakanlık nezdinde 6735 sayılı Kanunun "uygulama yönetmeliği" çalışmaları devam etmektedir. Hangi yabancıların bu haktan yararlanacağı, sistemin nasıl işleyeceği ve gerekli olan başvuru evrakları listesinin Yönetmeliğin yayımlanması ise netleşmesi beklenmektedir.