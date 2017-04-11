Yemekten zehirlenen Suriyeli 5 kişilik aile hastanelik oldu

ADANA'da yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen, Suriyeli 3'ü çocuk, 5 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60036 Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli 5 kişilik aile, yaklaşık 3 yıldan beri kiracı olarak yaşadıkları evde, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen Amine ve Ahmet Almansur çifti ile 3 çocuğu için Suriyeli komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 2 ambulansla aile bireyleri Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.