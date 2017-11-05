Yemen'den, S.Arabistan'a füze saldırısı

SUUDİ Arabistan’ın başkenti Riyad’a, Yemen’den balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiye internet sitesinin haberine göre, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Füzenin imhası sırasında meydana gelen ve Riyad’ın büyük bölümünden duyulan patlama nedeniyle halk panik yaşadı. Saldırının hemen ardından Suudi Arabistan’da 2 bakan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı.
Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a Türkiye saati ile 20.00 sıralarında balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiya televizyonu ve internet sitesinde yer alan habere göre, füzenin, Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlama, Riyad’ın bir bölümünden de duyuldu. İlk etapta patlamanın şiddeti ile deprem olduğu sanılırken, halk büyük panik yaşadı. Ancak, kısa sürede patlamanın Yemen’den atılan balistik füzenin imhası nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.
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