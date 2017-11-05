Yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!

SENARİST ve oyuncu Gülse Birsel, yeni dizi projesinin Ocak ayında yayına başlayacağını açıkladı.

Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide Oylum Talu’nun konuğu olan Gülse Birsel, yeni projesinden bahsetti. Yeni dizi projesinin Ocak ayında yayına başlayacağını ifade eden Birsel, “Şu anda ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak. Şu an için isimleri belli olan oyuncularımız Çağlar Çorumlu, Derya Karataş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Bartu Küçükçağlayan. Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrolde olacak” dedi.

Cem Yılmaz ile ilgili bir soru üzerine Birsel, “Sinemada Cem Yılmaz ile rekabet etmem. Önemli olan özenilmiş ve sinema perdesine yakışır işler olsun. Seyirci iyi komediler izlesin, hepimizin gişesi iyi olsun” diye konuştu.