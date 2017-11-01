Dünya Haberleri Yeni Kaledonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Yeni Kaledonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeni Kaledonyada 6.6 büyüklüğünde deprem
01 Kasım 2017 Çarşamba 09:42 tarihinde eklendi.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya'da Tadine adasına 104 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.