"Yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacak"

Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Buradaki dev platformdan sonuçları takip eden partililer, resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli kazanılan zaferi kutladı, Antalya'da 'evet' oylarının 'hayır' oylarına göre düşük çıkmasına üzüldü.

Bina önüne kurulan platforma çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer vatandaşlara seslendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yeni Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine ulaşacak. Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacaktır. Dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, sandık başında bekleyen gönüllülerimize, bu dava için bugüne kadar gönül vermiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Antalya'da elimizden gelen çalışmayı yaptık. Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık işyeri bırakmadık. Bu bakımdan vicdanen rahatız. Türkiye'de 'evet' çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedekarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı, milleti, bayrağı, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle omuz omuza çalışmak bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir" diye konuştu.

'EVET VE HAYIR DİYENLER BİR OLACAĞIZ'

Milletvekili Mustafa Köse ise tarihe şahitlik yaptıklarını kaydederek, "Bu millet çok önemli bir dönemeci geçti. Tarihi bir kararı verdi. Bu millet bizi hiç yanıltmadı. Her seçimden alnımız ak, başımız dik çıktık. Hangi seçime girersek girelim Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet birleşti. Devlet- millet düşmanlarına, hainlere karşı beraber oldu bir oldu, bu milletin düşmanlarına en güzel mesajı verdi. 'Evet' ve 'hayır' diyeniyle bir olacağız. Bugün hayır diyenler 'İyi ki evet çıkmış' diyecekler" dedi.

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANDIK

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise şöyle konuştu:

"Alınan sonuç anamızın ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili yasal çalışmalara başlayacağız. Güçlü, istikrarlı ve büyüyen Türkiye dedik. Bu zafer, bağımsız Türkiye'nin zaferidir. Bu yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan güçlü bir Türkiye, evet de hayır da diyen eşitlendi. Bu bizim İkinci Kurtuluş Savaşımızdı, bunu biz kazandık. Darısı başka seçimlere."

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, hayır diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de sonucun hayırlı olmasını dileyerek, referanduma müdahale etmeye çalışan ülkelere gereken mesajın verildiğini söyledi.

MEHTER MARŞI

Konuşmaların ardından havai fişekle kutlama yapıldı. Alanda kalan vatandaşlar Türk bayraklarıyla eğlenirken, bir vatandaş da Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini birlikle salladı. Çalan müzikler arasında Mehter Marşı da yer aldı.