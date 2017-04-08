Yenikapı'da 'Evet' mitingi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mitingin alanı ve çevresinde bulunan geniş bir alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Vatandaşlar, iki ayrı aramadan geçerek alana giriş yapıyor. İlk aramada üst araması ve çanta kontrolleri yapılırken mitinge alınana girilecek son noktada ise x-ray cihazları ve dedektör kapılarından güvenlik sağlanıyor.

Marmaray ve Metro istasyonunda alınan çok sayıda polis var. Polisler ekipleri bazı yolcuların vazilzlerini aradıkları görüldü.

DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Miting alanına gelenlerin açtıkları pankartlar da dikkat çekiyor. Bir grubun üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde tabancalı resminin bulunduğu bir pankartla alana geldiği görüldü. Pankartta ayrıca Erdoğan'ın yan sıra ellerinde silahlarla Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'nun resimleri de bulunuyor.

Miting saati yaklaştıkça alandaki kabalalık git gide artıyor. Miting, saat 16.00'da başlayacak.