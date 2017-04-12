Yılmaz Erdoğan'ın sürpriz konukları

Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması Island Group'un Başkanı Aman Bhatia ve ekibi ile sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki BKM film platosunda yapılan tanışma toplantısına, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İnan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ve Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ile bazı protokol üyeleri katıldı.

Geçen şubat ayında Hindistan'ın Bombay ve Daho kentlerinde düzenlenen turizm fuarlarına katılıp yaklaşık 500 acente temsilcisi ile görüştüklerini söyleyen Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, turizm, düğün ve film organizasyon firması İsland Groub'un başkanı Aman Bhatia ve yardımcısı Niyati Nagpal'i Muğla'ya davet ettiklerini söyledi. Davetlerini kabul eden konuklara Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Dalyan'ın turistik tesislerini gezdirdiklerini belirten Okutur, "Hindistan'da nisan, mayıs ve haziran ayları okullar tatil oluyor. Bu durumu değerlendirmeliyiz. Bu görüşmelerin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Yılmaz Erdoğan'ın BKM stüdyolarını tanıtan 3 dakikalık filmi izleyen Niyati Nagpal, İsland Group'u tanıtan bir sunum yaptı. Nagpal, "Muğla'yı Hindistan'a tanıtmak için geldik. 18 yıl geçmişe sahip olan firmamız ile balayı, toplantı, düğün ve yaz tatili gibi farklı segmentlerde hizmet sunuyoruz. 4 kişilik ekibimizle dünyanın çeşitli yerlerini gezip önce kendimiz tanıyoruz, Hindistan'daki acentelere tanıtıp, marketlerde yer almasını sağlıyoruz. Film prodüksiyon merkezi Bollywood için film mekanları danışmanlığı yapıyoruz. Hindistan'da evlilik törenleri çok önemli. Bahreyn ve Umman'da 3 ay içinde 15 tane düğün organizasyonu yaptık. Muğla'nın Hindistan'da tercih edilen bir yer olmasını sağlayacağız" dedi.

Hindistan'da yaşayan insanların Türkiye'de sadece Antalya, İstanbul ve Kapadokya'yı tanıdığını belirten İsland Group Başkanı Aman Bhatia, "Hindistan'da 62 milyon pasaportu olan insan var. Bunların 18 milyonu her yıl yurt dışına çıkıyor. Dalyan deltasına hayran kaldım. BKM stüdyoları ise harika. Bollywood için Malezya, Ürdün ve Umman'daki platolarda film yapılmasını sağladık. Dünyanın birçok yerinde film platosu gezdim ama burası bambaşka. Yılmaz bey çok uğraşmış, harika bir iş başarmış. Emininim Hindistan'daki film prodüksiyon merkezi Bollywood burayı değerlendirecek" dedi.

"BUGÜN BOLLYWOOD'A BİR YOL AÇILDI"

Bollywood'u yakından incelediğini anlatan ünlü sinema sanatçısı Yılmaz Erdoğan, Hindistan'dan gelen konuklarla kurulacak ilişkiler için küçük bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. İki ülke arasında kurulamayan sağlıklı ilişkilerin film stüdyoları ve yapımcılar düzeyinde kurulabileceğini anlatan Erdoğan, "Teknik kapasite olarak Hollwood'da ne varsa eksikleri yok fazlaları var. Kültürel olarak bize daha yakın, bir sürü ortak kelime kullanıyoruz. Dünyaya başkalarının istediği gibi değil de kendi istediğimiz gibi baktığımızda yakını, uzağı daha iyi görüyor insan. Bugün buradaki kıymetli misafirlerimizle beraber Bollywood'a bir yol açıldığını düşünüyorum. Ben de dans dersleri almaya başlasam kötü olmayacak. İyi dans eden sanatçılar var. Çünkü orada dans yapabiliyorsan bir Hintlisin. Biz bunun şakasını yapıyoruz ama gerçekten çok iyi bir endüstrileri var. Film ve dizilerin çekildiği yerler de ziyaretçi akınına uğrar ve turizmin gelişmesine katkı sağlar" diye konuştu.

Muğla Valisi Amir Çiçek ise Bollywood'un Türkiye ile bir film çalışması yapmasının Muğla'nın tanıtımı için inanılmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "Hintliler düğün törenlerine çok önem veriyorlar. 3 gün 3 gece süren düğünler yapıyorlar ve çok para harcıyorlar. Muğlamız bu organizasyonlar için çok uygun. Yılda 7-8 milyon turist ağırlıyoruz. Destinasyonlarımızı ön plana çıkartıp iyi tanıtırsak, bu sayıyı 10 milyona çıkartabiliriz" dedi.