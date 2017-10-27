Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) yaptığı hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5 bin lirayı da aştı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,544 liraya, yoksulluk sınırı da 5 bin 30 liraya yükseldi.

Açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı da Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1.43 arttı.

Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Ekim ayında açlık sınırı 1,405 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 577 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,522 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 959 liraydı