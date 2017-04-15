Yüksekova'dan acı haber!

Yüksekova İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları'nın 3 bin 750 rakımında sarp ve yer yer karlı bölgesinde, güvenlik güçleri bu sabah arama tarama faaliyetine çıktı. Güvenlik güçleri operasyonu sürdürürken, yaya olarak ilerleyen bir grup asker uçuruma yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada, uçuruma yuvarlanan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı uzman çavuşlar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TSK'DAN AÇIKLAMA; 2 ŞEHİT, 1 YARALI

Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde yaşanan operasyon kazasıyla ilgili TSK'da açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında, Şehit Tnk.Yb. İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında; Hakkâri ili Yüksekova ilçesi İkiyaka/Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birliğimizden 3 kahraman silah arkadaşımız, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşmüşlerdir. Meydana gelen olay neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde uçurumdan düşerek şehit olan piyade binbaşı 39 yaşındaki Kürşad Selim Şenol'un acı haberi Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde oturan ailesine verildi. Aslen Uşaklı olan binbaşı Şenol'un cenazesinin burada defnedileceği, ailesinin de cenaze için evden ayrıldığı belirtildi.

Hakkari Yüksekova merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde bu sabah düzenlenen operasyonda bir grup askerin uçuruma düşmesi sonucu, 1 binbaşı şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Eğirdir'de oturan ailesine acı haber ulaştı. Aileye haberi Kaymakam Abdullah Akdaş ve askeri yetkililer verdi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da şehidin evine taziye için geldi.

YARIN UŞAK'TA DEFNEDİLECEK

Eğirdir Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan görevli olarak bölgeye giden evli ve 2 çocuk babası Şenol'un Eğirdir kent merkezinde bulunan askeri lojmanlardaki evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Şenol'un cenazesinin yarın ikindi vakti memleketi Uşak'a bağlı Susuzören Köyü'nde toprağa verileceği, ailesinin de cenaze için Uşak'a gittiği belirtildi.