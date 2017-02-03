Yunanistan'dan Kardak açıklarında gövde gösterisi

YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayarak gövde gösterisi yaptığı ortaya çıktı.

Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.

Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.

Yunan intirnet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) -