Yunanistan'ın gözü bu görüşmede

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Almanya’da yapacakları görüşme, ekonomik krizdeki Yunanistan’da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Malta’daki Euro bölgesi görüşmelerinden sonra Yunanistan’ın dikkati Berlin’deki Merkel-Lagarde görüşmesine odaklandı, zira Yunanistan’ın borcu ele alınacak konular içinde yer almakta. Alman ekonomi gazetesi Handelsbaltt’a göre “Yedi yıl süren krizden ve iki yardım paketinden sonra işlerin bir düzene girmesi gerekirdi, ancak öyle olmadı. Bunda Yunan hükümetlerinin payı büyük, ama yalnızca o değil. IMF ile Euro bölgesi arasındaki anlaşmazlık Yunanistan’a zarar veriyor. Rakamsal değerlendirmeleri, Yunanistan'ı yatırımcıların gözünde küçük düşürüyor." Tageszeitung gazetesine göre ise Almanya Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’nin Yunanistan için öngördüğü kemer sıkma politikası sonuç vermiyor.