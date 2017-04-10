Yurt dışında sandıklar kapandı

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanma işlemi sona erdi. Seçmenler 9 Nisan Pazar günü yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullandılar. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, 31 gümrük kapısında Türkiye'de de oylamanın yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecek.

Oylar 4 kilitli odada saklanıyor

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar sayılarak, Saklama Komisyonu'na teslim edildi. Torbalardaki oylar, Başkonsolosluk temsilcisi, Ak Parti, CHP, MHP ve HDP'li temsilcilerin eşliğinde kapısında 4 kilit bulunan odaya getirildi. Ak Parti, CHP ve MHP temsilcileri ile Başkonsolosluk temsilcisi kendilerinde bulunan anahtarlarla kilitleri tek tek açtılar. Torbalardaki oyları içeri koyan temsilciler daha sonra kapıyı birlikte kilitlediler. Yurt dışında kullanılan oylar, 11 Nisan Salı günü özel uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlamıştı.

Son oyları yeni nişanlı çift kullandı

Köln Başkonsolosluğunda oy verme işleminin son günü sandıklarda belli oranda bir yoğunluk yaşansa da dışarıda kuyruk oluşmadı. Oy verme işlemini son dakikaya bırakan seçmenler de vardı. Köln'de son oyları Muhammet Emin Aslan ile Nişanlısı Esma kullandı. Genç çift, hafta sonu nişanları olduğu için oy kullanma işlemini son dakikaya bıraktıklarını söylediler.

Yurt dışında 4. kez

Yurt dışındaki Türk seçmenler böylece, dış temsilciliklerde kurulan sandıklarda 4. kez oylarını kullanmış oldu. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı. Haber-Kamera-Fotoğraf: Hakan AYTAŞ / KÖLN (DHA)

ABD'DE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

16 Nisan'daki referandum için ABD'de1 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, Pazar akşamı yerel saatle 21.00'de (TSİ: 04.00) sona erdi.

ABD'de yaşayan Türkler, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda oy kullanmak için sandık başına gitti. ABD'de yerleşik ve seçmen kaydı bulunan Türkler, 9 Nisan akşamı yerel saatle 21.00'e kadar oy kullandı.

Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsoloslukları'nda oy kullanan Türklerin halkoylamasına katılımı beklenenden düşük oldu. Yaklaşık 100 bin Türk kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, seçmenlerden üçte biri yurttaşlık görevini yerine getirdi.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, referandum oylaması ile ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, ABD'de içinde olmak üzere, 9 Nisan Pazar gününün yurtdışında oy vermek için son gün olduğunu söyledi. Başkonsolos Yalçın, oy verme işlemlerinin 8. günü akşamı itibarı ile 38 bin 407 kayıtlı seçmen bulunan New York çevresinde 10 bin 940 kişinin oy kullandığını söyledi. Yalçın, "Bugün de 1500-1600 vatandaşımız şu ana kadar oyunu kullandı. Bu rakamlarla görev çevremizdeki vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 33-34'ünün oy verdiğini görüyoruz. Biz daha fazla bir artış bekliyorduk" dedi.

Oy verme işlemleri bittikten sonra oyların tasnif edileceğini ve oyların bu akşam THY uçağı ile İstanbul'daki Yurtdışı Seçim Bölgesi Toplama Merkezi'ne gönderileceğini belirten Yalçın, "Dışişleri Bakanlığı'nın kuryeleri ve partili gözetmenler de bu yolculuğa eşlik edecekler" dedi. Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)