Zap bölgesine dev operasyon!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki Zap bölgesine büyük bir operasyon başlattı. Komando birliklerinin katıldığı operasyonun amacının son günlerde Zap bölgesinde yoğun hareketlilikleri gözlenen ve saldırı hazırlığı içinde olan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

2008 yılında yapılan 'Güneş Harekatı'nın ardından bölgeye yapılan sıcak takiplerin haricinde ilk kez operasyon yapıldığı öğrenildi.

Hakkari Çukurca ilçesinin güneybatısında ve sınırın diğer tarafında yer alan Zap bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı. TSK tarafından 16 Ekim tarihinde bölgede 2 askerin şehit olduğu olayla ilgili yapılan bilgilendirmede yer alan "Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeler ile Zap bölgesinde bir operasyonun başladığı olarak değerlendirildi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Komando birliklerinin katıldığı Zap bölgesindeki operasyonda PKK'lı teröristler tarafından daha önce yola döşedikleri el yapımı patlatıcının infilak ettirilmesi ve sonrasında çıkan 2 asker şehit olurken 2'i ağır 3 asker yaralandı. Çatışma sonrası, Zap bölgesine Hava Kuvvetleri ile düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere 8 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı gün (16 Ekim) PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ikinci saldırıda ise el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 asker şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 3 asker de yaralandı. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyona ilişkin yapılan son bilgilendirmede ise Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve bir Doçka uçaksavar makineli tüfeğin imha edildiği belirtildi.

16 Ekim tarihinden itibaren bugüne Zap bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 21 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristler tarafından düzerlenen 2 ayrı saldırıda ise 4 asker şehit olurken 1'i ağır 5 asker de yaralandı.

SİLAHLI İHA'LARLA HAVADAN DESTEK

Operasyonda havadan destek veren Silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONUN AMACI

Hava destekli Zap bölgesine başlatılan operasyonun amacının son günlerde Zap bölgesinde yoğun hareketlilikleri gözlenen ve saldırı hazırlığı içinde olan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

ZAP BÖLGESİ'NE 'GÜNEŞ HAREKATI' İLE GİRİLMİŞTİ

Kuzey Irak'taki Zap bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2008 yılında başlatılan 'Güneş Harekatı' ile girilmişti. 'Güneş Harekatı'nda bölgedeki PKK kampları imha edilmişti.