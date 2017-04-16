Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası tartışmaya neden oldu

KONYA'da, referandumda bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu.

16 Nisan 2017 Pazar 20:28 tarihinde eklendi.