Helikopterli ırkçı Bulgar'ın başı dertte

BULGARİSTAN’ın Yambol kentinde, Türkiye sınırından geçen sığınmacıları zırhlı araçlarla kovalayıp topladığı yardımlarla helikopter aldığı öne sürülen 29 yaşındaki Dinko Valev, bu kez sevgilisini dövdüğü iddiasıyla gündem oldu. Bulgar medyası Valev’in sevgilisi Desislava’yı dövdüğü, darp raporuna rağmen dayak iddiasını kabul etmediğini yazdı.

Yambol kentinde oturan Bulgar vatandaşı Dinko Valev, geçen yıl Mart ayında yasadışı yollardan Türkiye'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan’ın Elhovo bölgesine gelen sığınmacı ya da kaçakları zırhlı araçlar, ATV ve köpekleriyle kovalayıp yakaladı. Her gün sınır bölgelerinde devriyeye çıkan Valev, yakaladığı kaçakların videolarını da sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından paylaştı. En son topladığı yardımlarla helikopter aldığı ve lüks bir hayat sürdü öne sürülen Valev, bu kez de sevgilisini feci şekilde dövdüğü iddiasıyla gündeme geldi.

Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre Dinko Valev, geçen 11 Nisan’da kıskançlık nedeniyle sevgilisi Desislava’nın cep telefonundaki mesajları kontrol etmek istedi. Valev, mesajlara sadece parmak iziyle girilebildiğini gördükten sonra, yumruklayıp yere yatırdığı sevgilisinin parmağıyla cep telefonunu açtı. Öfkesine hakim olamayan Valev, daha sonra ise eline bıçak alıp banyoya kilitlediği sevgilisinin saçlarını kesmek istedi.

Sevgilisi Desislava’nın darp raporu aldıktan sonra polise şikayet ettiği Dinko Valev ise suçlamasını kabul etmedi. Merdivenden düştüğünü öne süren Valev hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.