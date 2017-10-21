ABD'den Kerkük açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasındaki şiddetli çatışmalar dolayısıyla “endişe” duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert yaptığı basın açıklamasında Kerkük'teki durumu yakından takip ettiklerini, tarafların barışı sağlamak için eylemlerini koordine etmeleri gerektiğini ve bütün taraflara şiddet içeren ve kışkırtıcı eylemlerinden vazgeçmeleri için çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Nauert açıklamasında, "Herhangi bir yanlış anlaşmayı veya ileri bir çatışmayı engellemek için Irak hükümetini, ‘Bölgesel Kürdistan Yönetimi'yle eş zamanlı olarak hareket eden federal güçleri tartışmalı bölgelerden geri çekmeye ve durumu sakinleştirmeye davet ediyoruz. Başbakan Ibadi'nin federal güçlere daha fazla anlaşmazlığa yol açmaları için değil, Irak Kürtlerine yardım etmeleri için verdiği talimatları destekliyoruz. Fakat federal hükümetin desteği, Irak Kürtlerinin durumunu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Bu durum Iraklı enstitülerle beraber masaya yatırılmadıkça, bölgede bulunan Irak Kürtlerinin durumlarında bir değişiklik olmayacak. Taraflar bir çözüme ulaşana kadar, hükümetin tartışmalı bölgelerde güvenliği ve yönetimi düzenlemesini destekliyoruz. Bu maksatla da, Başbakan Ibadi'nin halka açık bir biçimde sunduğu ve aynı şekilde ‘Bölgesel Kürdistan Yönetimi'nin kabul ettiği üzere, Iraklı enstitüler temelini esas alarak bütün tarafların meseleyi karşılıklı konuşarak çözmesi gerekmektedir" dedi.

ABD'nin halen birleşmiş, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak devleti görmek istediğini ve IKBY’yi Irak devletinin bütünleyici bir parçası olarak desteklediğini belirten Nauert, merkezi ve bölgesel görevlilerle bölgedeki gerilimi azaltmak, aşırı çatışmaları önlemek ve iletişimi desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Heather Nauert aynı zamanda Irak'taki IŞİD problemini çözmeye kararlı olduklarını ve Irak hükümetine, Küresel Koalisyon ile olan iletişimlerini güçlendirerek çabalarını ikiye katlaması için çağrıda bulunacaklarını belirtti.