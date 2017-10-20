Amerika Yatırımcı Vizeleri Hakkında Bilgiler

Özellikle yaşam şartlarının kötüleştiği ülkelerdeki insanlar için daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürmek isteyen insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte iyi bir eğitim almak isteyen insanlar içinde kalite son derece önemli. Bu sebeple son yıllarda Amerikan vatandaşı olmak isteyen insan sayısında da dünya genelinde bir artış söz konusu. Ancak sadece şanslı ve parası olan insan Amerikan vatandaşı olma fırsatını yakalıyorlar.



Eğer maddi durumunuza güveniyorsanız, Green Card başvurusu yaparak Amerikan vatandaşı olmayı beklemenize gerek yok. Yeterli maddi güce sahip olan herkes Amerika’da yatırım yaparak Amerikan vatandaşlığına geçebiliyor. Ancak tabii ki bunun da belli kriterleri mevcut. EB 5 Vizesi olarak adlandırılan ve Amerika içinde yatırım yaparak Amerikan vatandaşlığına kabul edilmeye olanak sağlayan bu ayrıcalık ile Amerikan vatandaşı olmak mümkün.



EB-5 Amerika Vizesi ile vatandaş olmak için size üç adet seçenek sunulmakta. İlk olarak 1 milyon dolarlık bir para ile Amerika’da işletme açarsanız bu vizeyi almaya hak kazanabiliyorsunuz. İkinci seçenek olarak da Amerika’da faaliyetlerine devam eden bir şirkete 500 bin dolarlık bir yatırım yaparak ortak olmak. Tabi ki yatırım yapılacak paranın tamamen yasal yollar ile kazanılmış olması gerekmekte. Yasa dışı işlerden kazanılan para ile bu yatırımları gerçekleştirdiğiniz taktirde vize hakkınızı kaybediyorsunuz. Son olarak da yapacağınız yatırımın bir aylık sürenin en az 10 günü boyunca insanlara iş imkanı sunması. Bir başka deyişle bir ayın en az 10 günü, yatırım yaptığınız işletmede insanların maaşlı ve sigortalı olarak çalışması gerekmekte. Ayrıca E 1 ve E 2 vizesi ile de Amerika vizeleri alabilmeniz mümkündür.



EB-5 Amerika Vizesi almak için yatırım yapmak istediğinizde, Amerikan hükumeti tarafından size gösterilen ve genellikle kırsal alanları kapsayan yerlerde bu yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zaman da bu bölgeler işsizlik ortalamasının da Amrika genelinden yüsek olduğu yerler.



Var olan bir şirkete yatırım yaparak ortak olmak isterseniz, yatırım yapacağınız şirketi de önceden bulabilmeniz oldukça önemli. Bu şirketler de belli kriterleri karşılıyor olmak zorundalar. Bunlardan bir tanesi şirketin 1990 yılından önce kurulmuş olması ve kar amacı güden bir kuruluş olması. Yani herhangi bir derneğe bağış adı altında yatırım yapamıyorsunuz. Yatırımı yapacağınız şirkette yönetim kademesinde olmanız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra, dışarıdan şirketi izleyemiyorsunuz. Yatırım yaptığınız şirketin bir çalışanı olmanız gerekiyor. EB-5 Amerika Vizesi almak için yatırım yaptığınız şirkette çalışmanız gerekmekte.