Apple'a Pokemon Go tepkisi

Son zamanlarda Iphone satışlarında azalma olduğu bilinen bir gerçekti. İnsanların artık Iphone kullanmaya doydukları bile iddaa edilmişti. Ancak sürpriz bir gelişme, Appple şirketinin satışlarını yeniden arttırdı. Pokemon Go oyunu ile Iphone’a talep yeniden artmaya başladı. Pokemen GO’nun Iphone’a etkisi ile beraber satın alımlarda büyük bir artış gerçekleşti.



Apple Etkisi Azalıyor mu?



Apple, Iphone’un ilk ürününü piyasaya sürdüğünde çok büyük bir etki yaratmıştı. Piyasaya sürülen diğer Iphone serileri de bu etkiyi daha da arttırmıştı. Ancak 2016 yılında Apple şirketinin satış rakamları beklentilerin biraz altında kaldı. Teknoloji uzmanlarına göre Apple karının % 60’ını App Store uygulamaları oluşturuyor ve Apple tekrar eskisi gibi yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesi için App Store marketine önem vermesi gerekiyor. Yine uzmanların belirttiğine göre Apple, kazanma stratejisini App Store ürünleri üzerine kurmalı. Ancak uygulamalardan iyi kazanç sağlayan yalnızca Apple değil. Uygulama geliştiricileri de bu işten oldukça kazançlı çıkıyor. Apple yetkililerin bu dengeyi iyi kurması gerekiyor.



Pokemon Go İle Gelen Canlanma



Pokemon Go oyununun, Iphone satışlarına olumlu yönde etki yaptığı bir gerçek. Oyuncular sanal gerçeklik oyunu olan Pokemon Go ile Iphone’a olan bakış açılarını değiştirmeye başladı ve de oyundan aldıkları verimin maksimum seviyede olduğu anlaşılıyor. Pokemon Go’nun Iphone satışlarına olan etkisi gözle görülür boyutta. Ülkemizdeki Pokemon Go kullanıcılarının sayısı da oldukça fazla. Pokemon Go için Iphone en etkili oyun aracı olarak gözüküyor. Bakalım gelecekte de Iphone satışlarının artması için yine popüler akıllı telefon oyun ve uygulamaları mı gerekecek?



Pokemon Go Nasıl Bir Oyun?



Pokemon Go oyunu, bir dönem dünyadaki tüm çocukların ilgiyle izlediği Pokemon çizgi filminden esinlenilmiş bir oyundur. Oyunda ana amaç, Pokemon çizgi film karakterlerini yakalamak. Telefonların konum verilerinden yararlanan Pokemon Go oyunu, oyunculara en yakın olan pokemon karakterlerini uygulama içindeki haritada gösteriyor ve oyuncular da bu karakterleri yakalamak için kendilerine en yakın adrese gidiyor. Akıllı telefondaki oyun uygulaması üzerinden pokemon ile karşılaşan oyuncular uygulama içindeki buton/tuşlar aracılığı ile pokemonları toplayabiliyor. Pokemon gerçeklik ile sanal gerçekliği iç içe geçiren bir oyun. Başarısında gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki çizgileri oldukça ince bir hale getirmesinin önemi büyük.