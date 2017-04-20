Cem Küçük'ten Oda TV'ye dava

Oray Eğin ile OdaTV arasında ilişki olduğu yönündeki paylaşımlarının ardından OdaTV'nin hedefine oturan Cem Küçük, yargı yoluna gidiyor.



Sosyal medyada Ömer Adıyaman tarafından gündeme getirilen Cem Küçük'ün özel hayatıyla ilgili iddialar, OdaTV tarafından manşete çekilince Cem Küçük'ten sert tepki geldi.



"NE AŞAĞILIK TİPLERSİNİZ..."



Ömer Adıyaman'ın "Eski çalıştığı kurumunda 5 taciz skandalı var. İsimler belli. Şarap masasında görüştüğü isimlerin fotoğrafları çarşaf çarşaf" iddiasıyla ilgili OdaTV haberini alıntılayan Cem Küçük, "Ömer Adıyaman'ı ve bunu haber yapan Odatv ile hukuk önünde hesaplaşmazsam namerdim. Ne

aşağılık tiplersiniz" diye tepki gösterdi.







Cem Küçük daha sonra da "Oray Eğin skandalı ortaya çıkan Odatv çetesi de iftiralarda sınır tanımayıp herkesi güldürüyor.Alayınız gelse vız gelir tırs gidersiniz." mesajı paylaştı.





Medyaradar